Жантиев Челахсан Наршаович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Челахсан Наршаович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жантиев Наршау

Мать: Жантиева Н

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Ролат

Мать ребёнка: Жантиева Туганти

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Джан-Гирей

Мать ребёнка: Жантиева Туганти

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жантиева Туганти

Смерть
Неизвестно
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