Жантиев Челахсан Наршаович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жантиев Наршау
Мать: Жантиева Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Ролат
Мать ребёнка: Жантиева Туганти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Джан-Гирей
Мать ребёнка: Жантиева Туганти
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жантиева Туганти
Смерть
Неизвестно