Петерсон Николай Леонидович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения28.04.1866
Дата смерти17.10.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1866
Костромская губерния
Смерть
17.10.1920
о. Лемнос, Греция
Место жительства
По 1920
о. Лемнос, Греция