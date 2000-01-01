Петерсон Николай Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петерсон Николай Леонидович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

28.04.1866

Дата смерти

17.10.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1866
Костромская губерния
Смерть
17.10.1920
о. Лемнос, Греция
Место жительства
По 1920
о. Лемнос, Греция
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