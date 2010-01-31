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Остапенко Артём Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2010

Отец: Остапенко Сергей Сергеевич

Мать: Карруэбано Дарья Алексеевна

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