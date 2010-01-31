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Остапенко Артём Сергеевич
Остапенко Артём Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.01.2010
Пол
Мужской
Отец
Остапенко Сергей Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Карруэбано Дарья Алексеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2010
Отец:
Остапенко Сергей Сергеевич
Мать:
Карруэбано Дарья Алексеевна
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