Зиятдинов Жалялетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиятдинов Жалялетдин

Место рождения

с.Сыгыт, Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Сыгыт, Чувашия
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Зухра

Мать ребёнка: Наубахар

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагадатбану

Мать ребёнка: Наубахар

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минлебаян

Мать ребёнка: Наубахар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наубахар

Смерть
Неизвестно
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