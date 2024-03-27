Зиятдинов Жалялетдин
Место рожденияс.Сыгыт, Чувашия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагадатбану
Мать ребёнка: Наубахар
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наубахар
Смерть
Неизвестно