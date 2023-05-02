Титова (Миляева) Параскева Ефимовна
женский, родилась 1844, Коломна, Коломенский, Московская область
умерла Неизвестно
МатьАнна Ивановна1816 г.р.
ОтецМиляев Ефим Иванович1810 г.р.
Супруги
Титов Василий Сергеевич1838 г.р.
Дети
Николаева (Титова) Анна ВасильевнаОколо 1870 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Миляев Ефим Иванович
Мать: Анна Ивановна
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Николаева (Титова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Титов Василий Сергеевич
Кашира, Кашира, Московская область
Смерть
Неизвестно