Титова (Миляева) Параскева Ефимовна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Титова (Миляева) Параскева Ефимовна

Автор
ИЕ
Евтеев И.

женский, родилась 1844, Коломна, Коломенский, Московская область

умерла Неизвестно

Мать
Анна Ивановна1816 г.р.
Отец
Миляев Ефим Иванович1810 г.р.
Супруги
Титов Василий Сергеевич1838 г.р.
Дети
Николаева (Титова) Анна ВасильевнаОколо 1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Миляев Ефим Иванович

Мать: Анна Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Николаева (Титова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Титов Василий Сергеевич

Кашира, Кашира, Московская область

Смерть
Неизвестно

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