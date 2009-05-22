Мошнякова (Неровнова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1925
Дата смерти22.05.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1925
Отец: Неровнов Иван
Мать: Неровнова Татьяна
Рождение ребёнка
03.05.1950
Сын: Мошняков Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Мошняков Владимир Федоровия
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
16.06.1959
Сын: Мошняков Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Мошняков Владимир Федорович
Дондуковская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
22.05.2009