Мошнякова (Неровнова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошнякова (Неровнова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1925

Дата смерти

22.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1925

Отец: Неровнов Иван

Мать: Неровнова Татьяна

Рождение ребёнка
03.05.1950

Сын: Мошняков Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Мошняков Владимир Федоровия

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
16.06.1959

Сын: Мошняков Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Мошняков Владимир Федорович

Дондуковская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
22.05.2009
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