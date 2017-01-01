Хрисанфов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1954
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.10.1981
Дочь: Хрисанфова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
19.03.1991
Сын: Хрисанфов Александр Викторович
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Вадимовна
Рождение ребёнка
30.08.1993
Дочь: Хрисанфова Алёна Викторовна
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Ольга Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
2022