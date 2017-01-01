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Хрисанфов Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1954

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1954

Отец: не указан

Мать: Хрисанфова Фаина Александровна

Рождение ребёнка
09.10.1981

Дочь: Хрисанфова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
19.03.1991

Сын: Хрисанфов Александр Викторович

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Вадимовна

Рождение ребёнка
30.08.1993

Дочь: Хрисанфова Алёна Викторовна

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ольга Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
2022
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