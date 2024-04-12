Первакова Авдотья (Евдокия) Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервакова Авдотья (Евдокия) Давыдова

Первакова Авдотья (Евдокия) Давыдова

Место рождения

Лунинская, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Лунинская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
26.05.1774

Муж: Перваков Феофил (Феофан) Семенов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.636 Метрические книги Коломенского, Бронницкого и Серпуховского уездов 1774г | СФ
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)

Отец ребёнка: Перваков Феофил (Феофан) Семенов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина Феофанова

Отец ребёнка: Перваков Феофил (Феофан) Семенов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close