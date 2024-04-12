Первакова Авдотья (Евдокия) Давыдова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Бракосочетание
26.05.1774
ф.203, оп.745, д.636 Метрические книги Коломенского, Бронницкого и Серпуховского уездов 1774г | СФ
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)
Отец ребёнка: Перваков Феофил (Феофан) Семенов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина Феофанова
Отец ребёнка: Перваков Феофил (Феофан) Семенов
Смерть
После 1795
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина