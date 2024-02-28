Косицын Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косицын Павел
Рождение ребёнка
24.02.1934
Сын: Косицын Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Косицына Ольга Захаровна
Нижнее Пронге, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косицына Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косицын Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно