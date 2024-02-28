Косицын Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косицын Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косицын Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1934

Сын: Косицын Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Косицына Ольга Захаровна

Нижнее Пронге, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косицына Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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