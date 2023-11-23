Георгий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Никита Федоров
Мать: Екатерина Иванова
Георгий Никитич (1771 — ?) Родился в семье причетника села Поздеева Любимского уезда Никиты Федоровича. В 1793 году рукоположен во диакона к церкви села Фоминского Даниловского уезда, грамоту имеет1 .... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стефанида Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Федорова
Смерть
Неизвестно