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Георгий Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Никита Федоров

Мать: Екатерина Иванова

Георгий Никитич (1771 — ?) Родился в семье причетника села Поздеева Любимского уезда Никиты Федоровича. В 1793 году рукоположен во диакона к церкви села Фоминского Даниловского уезда, грамоту имеет1 .... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кимвалов Федор Георгиев

Мать ребёнка: Стефанида Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Федорова

Смерть
Неизвестно

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