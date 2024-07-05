Mirels (Friedlander) Miriam Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиMirels (Friedlander) Miriam

Mirels (Friedlander) Miriam

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.12.1687

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Mirls) ?

Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mirels Baer

Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tachau Katz Poppers (Mirels) Besle

Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Fränkel Wolff Seew Wolff Salomon

Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Рождение ребёнка
1644

Дочь: Gunzburg (Mirels) Wife Of R' Isaac ידוע

Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Рождение ребёнка
1650

Сын: Neumark Abraham Abraham Jacob Aberl Loeb

Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Рождение ребёнка
1660

Дочь: Ashkenazi (Mirels) Sara [Chacham Zvi 2Nd Wife] Rivka

Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Mirels Aron מירלס

Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Fraenkel Hirsh Naftali

Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Смерть
07.12.1687
Altona
Похороны
Неизвестно
Altona

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