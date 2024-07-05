Mirels (Friedlander) Miriam
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.12.1687
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Mirls) ?
Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mirels Baer
Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman
Рождение ребёнка
1644
Рождение ребёнка
1650
Рождение ребёнка
1660
Рождение ребёнка
Около 1660
Рождение ребёнка
Около 1668
Смерть
07.12.1687
Altona
Похороны
Неизвестно
Altona