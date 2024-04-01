Морозов Сергей
Место рожденияс.Верхнесвечниково Ростовской обл.
Дата рождения15.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1983
Сын: Морозов Александр
Мать ребёнка: Морозова (Лемешева) Ольга
Рождение ребёнка
15.10.1988
Дочь: (Морозова) Ольга
Мать ребёнка: Морозова (Лемешева) Ольга