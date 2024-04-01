Морозов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Сергей

Место рождения

с.Верхнесвечниково Ростовской обл.

Дата рождения

15.06.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Лемешева) Ольга

Рождение ребёнка
07.10.1983

Сын: Морозов Александр

Мать ребёнка: Морозова (Лемешева) Ольга

Рождение ребёнка
15.10.1988

Дочь: (Морозова) Ольга

Мать ребёнка: Морозова (Лемешева) Ольга

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