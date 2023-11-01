Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Перков однодв. д.Березуцкой на р. Чечевизне Козьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Пыжев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Давид Федоров

Отец ребёнка: Пыжев Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Пыжев Харитон Федорович

Отец ребёнка: Пыжев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Пыжев Трофим Федорович

Отец ребёнка: Пыжев Федор Михайлович

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