Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Перков однодв. д.Березуцкой на р. Чечевизне Козьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев Давид Федоров
Отец ребёнка: Пыжев Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Пыжев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Пыжев Федор Михайлович