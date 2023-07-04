Королькова Авдотья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова Авдотья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Корольков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Корольков Яков Иванович

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Корольков Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Корольков Яков Иванович

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Корольков Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Корольков Яков Иванович

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Королькова Евфимия Яковлевна

Отец ребёнка: Корольков Яков Иванович

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Королькова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Корольков Яков Иванович

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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