Королькова Авдотья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Герасим
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Корольков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Корольков Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Корольков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Корольков Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Корольков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Королькова Евфимия Яковлевна
Отец ребёнка: Корольков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Королькова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Корольков Яков Иванович
Работа или профессия
Неизвестно