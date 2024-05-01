Спирин Прохор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1840
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1840
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Верхнеманай, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.12.1862 ст.
Дочь: (Спирина) Иулиания Прохоровна
Мать ребёнка: Спирина Наталия Лукинична
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Спирина) Анна Прохоровна
Мать ребёнка: Спирина (Султеевая) Лукия Анисимовна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Спирина (Султеевая) Лукия Анисимовна
Смерть
После 1897