Спирин Прохор Филиппович 25.07.1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирин Прохор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1840

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1840

Отец: Спирин Филипп Степанович

Мать: Спирина (Вострых) Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Наталия Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина (Султеевая) Лукия Анисимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Верхнеманай, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.12.1862 ст.

Дочь: (Спирина) Иулиания Прохоровна

Мать ребёнка: Спирина Наталия Лукинична

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Спирина) Анна Прохоровна

Мать ребёнка: Спирина (Султеевая) Лукия Анисимовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Спирин Семен Прохорович

Мать ребёнка: Спирина (Султеевая) Лукия Анисимовна

Смерть
После 1897

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