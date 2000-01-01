Лукьян Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьян Антонов

Лукьян Антонов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Антон Кондратьев

Мать: не указана

Смерть
1747
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close