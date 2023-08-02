Есенов Кудаберд Шаулохович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есенов Шаулох Мулдарович
Мать: Есенова Гума Кайсыновна
Рождение ребёнка
17.09.1832
Сын: Есенов Дзамболат Кудабердович
Мать ребёнка: Есенова София Тау-Султановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Есенов Бимболат
Мать ребёнка: Есенова София Тау-Султановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Есенов Касполат Кудабердович
Мать ребёнка: Есенова Габзыго
Рождение ребёнка
1853
Сын: Есенов Крым-Султан
Мать ребёнка: Есенова Габзыго
Рождение ребёнка
1875
Сын: Есенов Пшимахо Кудабертович
Мать ребёнка: Есенова Габзыго
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есиева Госакыз
Мать ребёнка: Есенова София Тау-Султановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татарова Дзилла Кудабердовна
Мать ребёнка: Есенова Габзыго
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алдатов Гани Кудабердовна
Мать ребёнка: Есенова Габзыго
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туганова Фатима Кудабердовна
Мать ребёнка: Есенова Габзыго
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есенов Адиль-Гирей Кудабертович
Мать ребёнка: Есенова Габзыго
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есенова Габзыго
Смерть
Неизвестно