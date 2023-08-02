Есенов Кудаберд Шаулохович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенов Кудаберд Шаулохович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есенов Шаулох Мулдарович

Мать: Есенова Гума Кайсыновна

Рождение ребёнка
17.09.1832

Сын: Есенов Дзамболат Кудабердович

Мать ребёнка: Есенова София Тау-Султановна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Есенов Бимболат

Мать ребёнка: Есенова София Тау-Султановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Есенов Касполат Кудабердович

Мать ребёнка: Есенова Габзыго

Рождение ребёнка
1853

Сын: Есенов Крым-Султан

Мать ребёнка: Есенова Габзыго

Рождение ребёнка
1875

Сын: Есенов Пшимахо Кудабертович

Мать ребёнка: Есенова Габзыго

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есиева Госакыз

Мать ребёнка: Есенова София Тау-Султановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есенова София Тау-Султановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татарова Дзилла Кудабердовна

Мать ребёнка: Есенова Габзыго

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алдатов Гани Кудабердовна

Мать ребёнка: Есенова Габзыго

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туганова Фатима Кудабердовна

Мать ребёнка: Есенова Габзыго

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есенов Адиль-Гирей Кудабертович

Мать ребёнка: Есенова Габзыго

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есенова Габзыго

Смерть
Неизвестно
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