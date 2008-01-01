Осадчая (Гороховская) Мила Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчая (Гороховская) Мила Израилевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Гороховский Израиль

Мать: Гороховская Ася Пинхусовна

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