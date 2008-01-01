Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Осадчая (Гороховская) Мила Израилевна
Осадчая (Гороховская) Мила Израилевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Женский
Отец
Гороховский Израиль
Мать
Гороховская (Чернобыльская) Ася Пинхусовна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Гороховский Израиль
Мать:
Гороховская Ася Пинхусовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия