Монасихина Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиМежду 1835 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1827
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Монасихина Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Монасихин Трофим Семенович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Монасихина Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Монасихин Трофим Семенович
Смерть
Между 1835 и 1850