Монасихина Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонасихина Прасковья Семеновна

Монасихина Прасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Между 1835 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1827

Муж: Монасихин Трофим Семенович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Монасихина Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Монасихин Трофим Семенович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Монасихина Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Монасихин Трофим Семенович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Между 1835 и 1850
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.