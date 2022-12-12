Крылов Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Петр Григорьевич

Крылов Петр Григорьевич

avatar

Место рождения

Большая Липовица, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.08.1913

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1913

Отец: Крылов Григорий Адрианович

Мать: Крылова Пелагея Андреевна

Большая Липовица, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
15.08.1913
Восприемники: Дмитрий Максимович Крылов и Евдокия Адриановна Крылова.
Рождение ребёнка
22.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Анна Михайловна

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Анна Михайловна

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close