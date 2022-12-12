Крылов Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1913
Дата смерти1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1913
Крещение
15.08.1913
Восприемники: Дмитрий Максимович Крылов и Евдокия Адриановна Крылова.
Рождение ребёнка
22.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крылова Анна Михайловна
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Анна Михайловна
Смерть
1942