Павлюкова (Сазонова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1955
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1955
Отец: Сазонов Николай Матвеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1983
Сын: Павлюков Алексей
Отец ребёнка: Павлюков ?
Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлюков ?