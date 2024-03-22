Павлюкова (Сазонова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлюкова (Сазонова) Мария Николаевна

Павлюкова (Сазонова) Мария Николаевна

Место рождения

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

19.12.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1955

Отец: Сазонов Николай Матвеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
27.03.1983

Сын: Павлюков Алексей

Отец ребёнка: Павлюков ?

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюков ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close