Анисимова (Крохина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Крохина) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крохин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Анисимов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Анисимов Семен Васильевич

Чащинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Анисимов Иван Семенович

Отец ребёнка: Анисимов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Гриханина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Анисимов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Анисимов Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
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