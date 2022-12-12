Анисимова (Крохина) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крохин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Анисимов Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Анисимов Семен Васильевич
Чащинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Анисимов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Гриханина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Анисимов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Анисимов Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно