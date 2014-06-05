Нестерова Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.2014

Отец: Нестеров Андрей

Мать: Нестерова Анна Александровна

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