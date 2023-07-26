Фролова (Фролова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Фролова) Юлия

Место рождения

Россия

Дата рождения

29.11.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Алексей

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Алексей

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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