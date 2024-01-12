Чубенко (Артаманова) Полина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубенко (Артаманова) Полина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Артамонов Василий Семёнович

Мать: Артамонова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1937

Дочь: Гаркушина Людмила Кирилловна

Отец ребёнка: Чубенко Кирилл Григорьевич

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
20.02.1940

Дочь: Корчагина Раиса Кирилловна

Отец ребёнка: Чубенко Кирилл Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубенко Кирилл Григорьевич

Смерть
1945
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