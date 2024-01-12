Чубенко (Артаманова) Полина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1945
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
21.10.1937
Дочь: Гаркушина Людмила Кирилловна
Отец ребёнка: Чубенко Кирилл Григорьевич
Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
20.02.1940
Дочь: Корчагина Раиса Кирилловна
Отец ребёнка: Чубенко Кирилл Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945