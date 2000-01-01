Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич

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Место рождения

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Ванагелис Василий Александрович

Мать: Ванагелис Анна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Журавлёва Пелагея Акинтьевна

Мать ребёнка: Ванагелис Федора Савельевна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Татьяна Акинтьевна

Мать ребёнка: Ванагелис Федора Савельевна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Лаптева Марина Акинтьевна

Мать ребёнка: Ванагелис Федора Савельевна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Прасковья Акинтьевна

Мать ребёнка: Ванагелис Федора Савельевна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
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