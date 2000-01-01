Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич
Место рождения18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Ванагелис Василий Александрович
Мать: Ванагелис Анна
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Журавлёва Пелагея Акинтьевна
Мать ребёнка: Ванагелис Федора Савельевна
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Татьяна Акинтьевна
Мать ребёнка: Ванагелис Федора Савельевна
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Лаптева Марина Акинтьевна
Мать ребёнка: Ванагелис Федора Савельевна
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Прасковья Акинтьевна
Мать ребёнка: Ванагелис Федора Савельевна
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно