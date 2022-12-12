Андреева Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1890
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1890
Отец: Василий Иванович
Мать: Екатерина Германова
Рождение ребёнка
08.10.1911
Сын: Андреев Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Андреев Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Андреев Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.08.1915
Отец ребёнка: Андреев Кузьма Дмитриевич
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Самонова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Андреев Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Кузьма Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1958