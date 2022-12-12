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Андреева Вера Васильевна

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Место рождения

Дымново, Бычихинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

26.07.1890

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1890

Отец: Василий Иванович

Мать: Екатерина Германова

Дымново, Бычихинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
08.10.1911

Сын: Андреев Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Андреев Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Андреев Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.08.1915

Сын: Андреев Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Андреев Кузьма Дмитриевич

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Самонова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Андреев Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Андреев Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Андреев Кузьма Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Кузьма Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1958
Кострома, город Кострома, Костромская область
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