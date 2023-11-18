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Толстых Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1960

Отец: Толстых Петр Васильевич

Мать: Толстых Екатерина Григорьевна

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