Траченко Сергей Фролович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1989
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Траченко Фрол Павлович
Мать: Траченко Устинья
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Траченко Наталья
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Траченко Наталья
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Траченко Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
директор маслозавода
Смерть
1989
Урджар, Урджарский район, Абайская область