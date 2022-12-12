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Траченко Сергей Фролович

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Место рождения

Разветье, Железногорский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Траченко Фрол Павлович

Мать: Траченко Устинья

Разветье, Железногорский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Траченко Наталья

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Траченко Наталья

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Траченко Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
директор маслозавода
Смерть
1989
Урджар, Урджарский район, Абайская область
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