Попов Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1959

Дата смерти

17.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Светлана Евгеньевна

Рождение ребёнка
09.07.1986

Дочь: Малыхина Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Попова Светлана Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Светлана Евгеньевна

Смерть
17.04.2010
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