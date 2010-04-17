Попов Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1959
Дата смерти17.04.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Светлана Евгеньевна
Рождение ребёнка
09.07.1986
Дочь: Малыхина Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Попова Светлана Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2010