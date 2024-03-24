Харитонова Кривова Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Харитонов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Харитонов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Харитонов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шулепова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Харитонов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наджеда
Отец ребёнка: Харитонов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно