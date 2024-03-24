Харитонова Кривова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Кривова Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1938

Отец: Кривов Александр Феофанович

Мать: Кривова Баландина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Харитонов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Харитонов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Харитонов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шулепова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Харитонов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наджеда

Отец ребёнка: Харитонов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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