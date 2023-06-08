Малых Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малых Василий Александрович
Отец ребёнка: Малых Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1886
Сын: Малых Георгий Александрович
Отец ребёнка: Малых Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно