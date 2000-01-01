Чередова Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Настасья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Чередов Егор Гаврилович

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чередов Леонтий Гаврилович

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Чередова Любовь Гавриловна

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Афросинья Гавриловна

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Гаврила Иванович

Смерть
Неизвестно
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