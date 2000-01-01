Чередова Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Чередов Леонтий Гаврилович
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Чередова Любовь Гавриловна
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Афросинья Гавриловна
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно