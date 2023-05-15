Королёв Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1951
Сын: Королёв Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Королёва Нина Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1958
Сын: Королёв Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Королёва Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королёва Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно