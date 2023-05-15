Королёв Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1951

Сын: Королёв Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Королёва Нина Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1958

Сын: Королёв Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Королёва Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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