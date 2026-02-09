Лопанова (Бахырева) Любовь (Любава) Акимовна (Иоакимовна)
женский, родилась 16.09.1889 ст., Рязанки, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
умерла 30.01.1969
ОтецБахырев (Бахарев) АкимНеизвестно г.р.
МатьНаталья АлександроваНеизвестно г.р.
Супруги
Лопанов Михаил Васильевич08.09.1887 ст. г.р.
Дети
(Лопанова) Вера Михайловна09.08.1911 ст. г.р.
Лопанов Алексей (Алексий) Михайлович14.01.1913 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
16.09.1889 ст.
Отец: Бахырев (Бахарев) Аким
Мать: Наталья Александрова
Рязанки, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
24.10.1910 ст.
Рождение ребёнка
09.08.1911 ст.
Дочь: (Лопанова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Лопанов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1913 ст.
Сын: Лопанов Алексей (Алексий) Михайлович
Отец ребёнка: Лопанов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1915 ст.
Сын: Лопанов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Лопанов Михаил Васильевич
Смерть
30.01.1969
ГАВО г. Владимир МК Благовещенский собор г. Киржача Владимирской губернии за 1889 год номер записи 71 рождение: 16 сентября 1889 крещение: 17 сентября 1889 по старому стилю Имя ребенка: Любовь Родители: Александровского уезда Махринской волости деревни Рязанок крестьянин Яким Степанов Бахарев и законная жена его Наталья Александрова Восприемники: Покровского уезда деревни Турков крестьянин Сергей Александров Козлов (брат жены?) и крестьянка Феодосия Иванова Федорова Ф 590 Оп 21 Д 257 Л 175об-176 место рождения: Деревня Рязанок Махринской волости Александровского уезда