Лопанова (Бахырева) Любовь (Любава) Акимовна (Иоакимовна) 16.09.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лопанова (Бахырева) Любовь (Любава) Акимовна (Иоакимовна)

Автор
ЕЛ
Лопанова Е.

женский, родилась 16.09.1889 ст., Рязанки, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

умерла 30.01.1969

Отец
Бахырев (Бахарев) АкимНеизвестно г.р.
Мать
Наталья АлександроваНеизвестно г.р.
Супруги
Лопанов Михаил Васильевич08.09.1887 ст. г.р.
Дети
(Лопанова) Вера Михайловна09.08.1911 ст. г.р.
Лопанов Алексей (Алексий) Михайлович14.01.1913 ст. г.р.
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Участники
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Комментарий
Рождение
16.09.1889 ст.

Отец: Бахырев (Бахарев) Аким

Мать: Наталья Александрова

Рязанки, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

ГАВО г. Владимир МК Благовещенский собор г. Киржача Владимирской губернии за 1889 год номер записи 71 рождение: 16 сентября 1889 крещение: 17 сентября 1889 по старому стилю Имя ребенка: Любовь Родители: Александровского уезда Махринской волости деревни Рязанок крестьянин Яким Степанов Бахарев и законная жена его Наталья Александрова Восприемники: Покровского уезда деревни Турков крестьянин Сергей Александров Козлов (брат жены?) и крестьянка Феодосия Иванова Федорова Ф 590 Оп 21 Д 257 Л 175об-176 место рождения: Деревня Рязанок Махринской волости Александровского уезда

Бракосочетание
24.10.1910 ст.

Муж: Лопанов Михаил Васильевич

Бехтерево, Лукъянцевская волость, Покровский уезд

ГАВО, г. Владимир Ф 590 Оп 21 Д 325 Л 90об-91 В документах архивного фонда "Церкви Владимирской губернии" в метрической книге Благовещенского собора города Киржач, к приходу которой относилась деревня БЕХТЕРЕВА Покровского уезда Владимирской губернии, за 1910 год имеются сведения о бракосочетании: номер 30 дата бракосочетания: 24 октября 1910 года Жених: Александровского уезда Андреевской волости сельца ПЕТРИЩ крестьянский сын МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ ЛОПАНОВ, православного вероисповедания, первым браком, 23 года Невеста: Александровского уезда Махринской волости деревни РЯЗАНОК крестьянская дочь ЛЮБОВЬ ИОАКИМОВНА БАХЫРЕВА, православного вероисповедания, первым браком, 21 год Поручители: по жениху – Киржачский мещанин ЕВФИМИЙ ПРОХОРОВ ЯКИМОВ и Александровского уезда Андреевской волости деревни Петрищ крестьянин ПЕРФИЛИЙ ВАСИЛЬЕВ ЛОПАНОВ по невесте – Покровского уезда Лукьянцевской волости деревни БЕХТЕРЕВА крестьянин СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ МАКУШИН и Александровского уезда Махринской волости деревни РЯЗАНОК крестьянин ИАКОВ ИОАКИМОВ БАХЫРЕВ

Рождение ребёнка
09.08.1911 ст.

Дочь: (Лопанова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Лопанов Михаил Васильевич

Бехтерево, Лукъянцевская волость, Покровский уезд

Рождение ребёнка
14.01.1913 ст.

Сын: Лопанов Алексей (Алексий) Михайлович

Отец ребёнка: Лопанов Михаил Васильевич

Бехтерево, Лукъянцевская волость, Покровский уезд

Рождение ребёнка
13.01.1915 ст.

Сын: Лопанов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Лопанов Михаил Васильевич

Бехтерево, Лукъянцевская волость, Покровский уезд

Рождение в Петрищеве не подтверждено документом о рождении В других документах дата рождения: 26.01.1915

Смерть
30.01.1969

Умерла в Кольчугино, жила с т. Лидой Лопановой в старости в системе ЗАГС фамилия указана как Лопатова, но в книгах ЗАГСа Лопанова. Место рождения не указано По справке из архива о бракосочетании возможно, что у нее был брат Яков

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