Кудрин Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрин Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1973

Дата смерти

23.08.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1973

Отец: Кудрин Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.08.2000
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