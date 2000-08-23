Кудрин Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1973
Дата смерти23.08.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1973
Отец: Кудрин Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.08.2000