Некрасова (Гуляева) Васса Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Гуляева) Васса Никифорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1887

Муж: Некрасов-Карандин Михаил Семенов

Рождение ребёнка
15.06.1890

Сын: Некрасов-Карандин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов-Карандин Михаил Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1896

Сын: Некрасов-Карандин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов-Карандин Михаил Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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