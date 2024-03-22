Некрасова (Гуляева) Васса Никифорова
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
02.02.1887
Рождение ребёнка
15.06.1890
Сын: Некрасов-Карандин Петр Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов-Карандин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
14.10.1896
Сын: Некрасов-Карандин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов-Карандин Михаил Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно