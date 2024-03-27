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Мустафин Абдулхак

Место рождения

д.Ст.Салаусь, Янгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии

Дата рождения

19.05.1907

Дата смерти

03.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1907

Отец: Мусин Мустафа

Мать: не указана

д.Ст.Салаусь, Янгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
12.06.1931

Дочь: Навиля

Мать ребёнка: Шарифабану Халиулловна

Рождение ребёнка
06.05.1937

Сын: Мустафин Гасыл

Мать ребёнка: Шарифабану Халиулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарифабану Халиулловна

Военная служба
Неизвестно
Новгородская обл. Валдайский р-н. Семёновщинское с.п. д. Эстино Координаты: 57°48\'52«N 32°47\'37»E
Военная служба
Неизвестно
Мустафин Абдулхак. Место рождения Татарская АССР, Балтасинский р-н, Салаусский с/с, д. Салаус Последнее место службы 1318 сп Воинское звание сержант Причина выбытия убит Дата выбытия 03.03.1942 П... Показать все
Смерть
03.03.1942
Ленинградская обл., Лычковский р-н, Замошьевский с/с, д. Эстино, братская могила, севернее, высота 195, 8 м
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Лычковский р-н, Замошьевский с/с, д. Эстино, братская могила, севернее, высота 195, 8 м
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