Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Марфа Анофриевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Федот Иванович
Мать ребёнка: Марфа Анофриевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Козьма Иванович
Мать ребёнка: Марфа Анофриевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Анофриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Анофриевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно