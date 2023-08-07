Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Никифор Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Марфа Анофриевна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Федот Иванович

Мать ребёнка: Марфа Анофриевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Козьма Иванович

Мать ребёнка: Марфа Анофриевна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Анофриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Анофриевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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