Кашенко Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашенко Федор Павлович

Место рождения

Полтавщина, Украина

Дата рождения

10.02.1909

Дата смерти

24.05.1990

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Около 1928 г.р.
Около 1929 г.р.
1931 г.р.
1936 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1909

Отец: Кашенко Павел Константинович

Мать: Кашенко Анна Лукьяновна

Полтавщина, Украина
Бракосочетание
1927

Жена: Кашенко Валентина Зиновьевна

с. Полтавское
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Кашенко Георгий

Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна

с. Полтавское
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Кашенко Николай

Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна

с. Полтавское
Рождение ребёнка
20.02.1931

Дочь: Попова Ольга

Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна

с. Полтавское
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна

с. Полтавское
Рождение ребёнка
02.06.1937

Сын: Кашенко Николай

Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна

с. Полтавское
Рождение ребёнка
01.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна

Рождение ребёнка
14.04.1948

Сын: Кашенко Александр

Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна

с. Полтавское
Смерть
24.05.1990
с. Полтавское
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