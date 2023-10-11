Кашенко Федор Павлович
Место рожденияПолтавщина, Украина
Дата рождения10.02.1909
Дата смерти24.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1909
Полтавщина, Украина
Бракосочетание
1927
с. Полтавское
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Кашенко Георгий
Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна
с. Полтавское
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Кашенко Николай
Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна
с. Полтавское
Рождение ребёнка
20.02.1931
Дочь: Попова Ольга
Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна
с. Полтавское
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна
с. Полтавское
Рождение ребёнка
02.06.1937
Сын: Кашенко Николай
Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна
с. Полтавское
Рождение ребёнка
01.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна
Рождение ребёнка
14.04.1948
Сын: Кашенко Александр
Мать ребёнка: Кашенко Валентина Зиновьевна
с. Полтавское
Смерть
24.05.1990
с. Полтавское