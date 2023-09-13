Федорова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Ларионова Татьяна

Отец ребёнка: Стахеев Ларион

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Ларионов Василий

Отец ребёнка: Стахеев Ларион

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.06.1879 ст.

Дочь: Ларионова Марфа

Отец ребёнка: Стахеев Ларион

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Ларионова Евдокия

Отец ребёнка: Стахеев Ларион

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Дочь: Ларионова Мария

Отец ребёнка: Стахеев Ларион

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Ларионова Фекла

Отец ребёнка: Стахеев Ларион

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Иван

Отец ребёнка: Стахеев Ларион

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стахеев Ларион

Смерть
Неизвестно
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