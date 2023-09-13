Федорова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Ларионова Татьяна
Отец ребёнка: Стахеев Ларион
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Ларионов Василий
Отец ребёнка: Стахеев Ларион
Рождение ребёнка
03.06.1879 ст.
Дочь: Ларионова Марфа
Отец ребёнка: Стахеев Ларион
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Ларионова Евдокия
Отец ребёнка: Стахеев Ларион
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Дочь: Ларионова Мария
Отец ребёнка: Стахеев Ларион
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ларионова Фекла
Отец ребёнка: Стахеев Ларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Иван
Отец ребёнка: Стахеев Ларион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стахеев Ларион
Смерть
Неизвестно