Бабкина Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина Агриппина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1787

Муж: Квасников Алексей Никифорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Бабкина Устиния Алексеевна

Отец ребёнка: Квасников Алексей Никифорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Бабкина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Квасников Алексей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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