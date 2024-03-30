Вересов Иван Константинович
Место рожденияд. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Дата рожденияОколо 22.01.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 22.01.1848
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Образование
1870
Вологда
окончил Вологодскую Духовную Семинарию со званием студента
Работа или профессия
С 1871 по 1875
г.Вельск
работал учителем в Вельском Духовном Училище
Рождение ребёнка
10.01.1874
Сын: Вересов Агафангел Иванович
Мать ребёнка: Вересова Александра Викторовна
Работа или профессия
С ?.02.1875
г.Вельск
и.д. помощника смотрителя Вельского ДУ и преподаватель священной истории
Работа или профессия
С ?.08.1875
г.Вельск
помощник смотрителя Вельского Духовного Училища
Рождение ребёнка
20.03.1877
Дочь: Лашина Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Вересова Александра Викторовна
Работа или профессия
С ?.08.1879
г.Вельск
помощник смотрителя Тотемского ДУ.
Рождение ребёнка
10.12.1884
Сын: Вересов Александр Иванович
Мать ребёнка: Вересова Александра Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно