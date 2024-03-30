Вересов Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВересов Иван Константинович

Вересов Иван Константинович

Место рождения

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.

Дата рождения

Около 22.01.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.01.1848

Отец: Вересов Константин Фёдорович

Мать: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Образование
1870
Вологда
окончил Вологодскую Духовную Семинарию со званием студента
Работа или профессия
С 1871 по 1875
г.Вельск
работал учителем в Вельском Духовном Училище
Рождение ребёнка
10.01.1874

Сын: Вересов Агафангел Иванович

Мать ребёнка: Вересова Александра Викторовна

Работа или профессия
С ?.02.1875
г.Вельск
и.д. помощника смотрителя Вельского ДУ и преподаватель священной истории
Работа или профессия
С ?.08.1875
г.Вельск
помощник смотрителя Вельского Духовного Училища
Рождение ребёнка
20.03.1877

Дочь: Лашина Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Вересова Александра Викторовна

Работа или профессия
С ?.08.1879
г.Вельск
помощник смотрителя Тотемского ДУ.
Рождение ребёнка
10.12.1884

Сын: Вересов Александр Иванович

Мать ребёнка: Вересова Александра Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вересова Александра Викторовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close