Бахтинов Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтинов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Филиппочкина Ирина Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бахтинов Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1918
Сын: Бахтинов Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Евстафиевна
Смерть
Неизвестно