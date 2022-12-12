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Бахтинов Афанасий Иванович

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Место рождения

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтинов Иван

Мать: не указана

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Филиппочкина Ирина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бахтинов Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.08.1918

Сын: Бахтинов Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Евстафиевна

Смерть
Неизвестно
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