Альдермыш аль-Булгари Губайдулла Каримуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альдермыш аль-Булгари Губайдулла Каримуллович

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Место рождения

Альдермыш, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1785

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Альдермыш, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1822 по 1874
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1822
Бухара, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Большие Ковали, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1874
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