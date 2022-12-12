Альдермыш аль-Булгари Губайдулла Каримуллович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1822 по 1874
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1822
Бухара, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Большие Ковали, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1874