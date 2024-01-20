Гончар Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончар Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончар ... Алексеевна
Мать ребёнка: Гончар Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончар Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Гончар Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончар Карина Алексеевна
Мать ребёнка: Гончар Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончар Анастасия