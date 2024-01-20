Гончар Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончар Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончар ... Алексеевна

Мать ребёнка: Гончар Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончар Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Гончар Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончар Карина Алексеевна

Мать ребёнка: Гончар Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончар Анастасия

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