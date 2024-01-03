Гафиуллина (Мухамадрохимова) Гишкизямал
Место рожденияТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Мухаметрахим Мухамедьяров
Мать: Шарифзямал
ТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга
Рождение ребёнка
08.03.1925
Дочь: Инназарова Зулейха
Отец ребёнка: Гафиуллин Шайхутдин
ТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга
Рождение ребёнка
01.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гафиуллин Шайхутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайхутдинов Григорий
Отец ребёнка: Гафиуллин Шайхутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гафиуллин Салих
Отец ребёнка: Гафиуллин Шайхутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Райфя
Отец ребёнка: Гафиуллин Шайхутдин
Смерть
Неизвестно