Гафиуллина (Мухамадрохимова) Гишкизямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГафиуллина (Мухамадрохимова) Гишкизямал

Гафиуллина (Мухамадрохимова) Гишкизямал

avatar

Место рождения

ТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Мухаметрахим Мухамедьяров

Мать: Шарифзямал

ТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга
Рождение ребёнка
08.03.1925

Дочь: Инназарова Зулейха

Отец ребёнка: Гафиуллин Шайхутдин

ТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга
Рождение ребёнка
01.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гафиуллин Шайхутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайхутдинов Григорий

Отец ребёнка: Гафиуллин Шайхутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафиуллин Салих

Отец ребёнка: Гафиуллин Шайхутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райфя

Отец ребёнка: Гафиуллин Шайхутдин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close