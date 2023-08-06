Шиловец Фёкла Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиловец Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Шиловец Павел Тодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиловец Наталья Павловна
Отец ребёнка: Шиловец Павел Тодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиловец Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Шиловец Павел Тодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шиловец Павел Тодорович
Смерть
Неизвестно