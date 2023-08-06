Шиловец Фёкла Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиловец Фёкла Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиловец Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Шиловец Павел Тодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиловец Наталья Павловна

Отец ребёнка: Шиловец Павел Тодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиловец Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Шиловец Павел Тодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиловец Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Шиловец Павел Тодорович

Смерть
Неизвестно
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