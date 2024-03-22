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Макушев Фёдор Ефимович

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Место рождения

Смыловка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1896

Дата смерти

13.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Макушев Ефим Павлович

Мать: Макушева Неизвестно

Смыловка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1936

Дочь: Обухова Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Макушева Ефросинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Маркелова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Макушева Ефросинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.07.1941

Дочь: Савельева Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Макушева Ефросинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сомова Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: Макушева Ефросинья Фёдоровна

Смерть
13.11.1942
погиб в бою с фашистами
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