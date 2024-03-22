Макушев Фёдор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти13.11.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Макушев Ефим Павлович
Мать: Макушева Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1936
Дочь: Обухова Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Макушева Ефросинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Маркелова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Макушева Ефросинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.07.1941
Дочь: Савельева Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Макушева Ефросинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сомова Антонина Фёдоровна
Мать ребёнка: Макушева Ефросинья Фёдоровна
Смерть
13.11.1942
погиб в бою с фашистами