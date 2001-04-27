Гордеев Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1921
Дата смерти27.04.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Мария Семёновна
Рождение ребёнка
30.03.1950
Сын: Гордеев Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Гордеева Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Гордеева Мария Семёновна
Смерть
27.04.2001