Гордеев Алексей Васильевич 25.09.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеев Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1921

Дата смерти

27.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Мария Семёновна

Рождение ребёнка
30.03.1950

Сын: Гордеев Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Гордеева Мария Семёновна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Гордеев Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Гордеева Мария Семёновна

Смерть
27.04.2001

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